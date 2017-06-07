Hamile kadın başkasına yardım ederken canından oldu

Rize'nin Tunca beldesinde ilkel teleferikte elektrik akımına kapılan yakınını kurtarmak isterken kendisi de akıma kapılan hamile kadın hayatını kaybetti.

Rize'nin Tunca beldesinde ilkel teleferikte elektrik akımına kapılan yakınını kurtarmak isterken kendisi de akıma kapılan hamile kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Özlem Özen T.'nin (21) yakını Tunca beldesinde yaş çay taşımak için kullanılan ilkel teleferikte elektrik akımına kapıldı. Yakınını kurtarmak isteyen Özlem Özen T. müdahale etmek istediği sırada kendisi de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti, yakını ise kurtuldu.

6 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesi Kaçkar Devlet Hastanesinde yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

(Cemil Kuş /İHA)