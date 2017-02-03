03.02.2017 10:17 Hamile kadın 24 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde hamile bir kadın, mahsur kaldığı yerden 24 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı. Muş'un Malazgirt ilçesinde hamile bir kadın, mahsur kaldığı yerden 24 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Malazgirt ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Akalan köyünde ilk çocuğuna hamile olan S.E., karnındaki bebeğin hareket etmemesi üzerine korkuya kapıldı. Bebeğinin karnında öldüğünü düşünen anne adayının, durumu kayınvalidesine ve kayınpederine bildirmesi üzerine Malazgirt Kaymakamlığı, 112 Acil Servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne haber verildi. Daha sonra kendine ait traktörle 25 kilometrelik yolu gelen kayınpeder Mehmet Emin Demir ve beraberindekiler, Gülagılı köyü mevkisinde mahsur kaldı. 3 saat mahsur kalan ve donmaktan son anda çiftlik sahibi Mehmet Çelik tarafından kurtarılan anne adayı ve ailesi misafir edildi.



CEP TELEFONUYLA HASTAYA DESTEK

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı'nın olayı haber alması üzerine hemen Karayolları 116. Şube Şefliği ekiplerine talimat verilirken, bir ambulansla sağlık personelleri de bölgeye yönlendirildi. Karayolları 116. Şube Şefi Fehim Altıntaş, ambulansla birlikte tüm ekibiyle hastayı kurtarmak için seferber oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle karayolları ve sağlık ekipleri hastaya ulaşamazken, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı da bir kadın doğum uzmanını görevlendirerek, karda mahsur kalan hamile kadınla telefonla ilgilenmesini sağladı.



EKİPLER SAAT 01.00'DE TEKRAR HAREKETE GEÇTİ

Gece saat 01.00 sıralarında şiddetli fırtına etkisini kaybedince, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı'nın görevlendirdiği ekipler tekrar harekete geçerek yol açma çalışmalarına başladı. Karayolları ekibi, 15 kilometrelik yolu açarak hastaya ancak öğle saatlerinde ulaşabildi. Hamile S.E., Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaya anında müdahale eden ekipler, genç anneyi ve karnında 20 günden beri gelişimini yitiren bebeğini kurtarmayı başardı. Gerekli müdahalenin ardından hasta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

(Veysel Eşin/İHA)

