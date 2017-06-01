Hamile eşini bıçakladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde hamile bir kadın, dini nikahlı eşi tarafından darp edilerek bıçaklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde hamile bir kadın, dini nikahlı eşi tarafından darp edilerek bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şakirpaşa Mahallesi'nde Suzan Y. (23) ile dini nikahlı eşi Murat K. (25) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Murat K. 19 haftalık hamile olan eşi Suzan Y. darp etti ardından 5 yerinden bıçakladı. Eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Murat K., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Suzan Y. ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Murat K., hastane polisine ilk başta eşinin kendi kendini bıçakladığı söyledi. Hastane polisi durumdan şüphelenince Murat K.'yı sorgulamaya başladı. Bunun üzerine Murat K., eşini önce dövüp sonra bıçakladığını itiraf etti. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

(Süleyman Cenk İdaye /İHA)