Hamburg yanıyor

Almanya'nın Hamburg kentinde başlayan G20 Zirvesi'ni protesto gösterileri devam ediyor. Eylemciler Hamburg sokaklarını ateşe veriyor.

Almanya'nın Hamburg kentinde başlayan G20 Zirvesi'ni protesto gösterileri devam ediyor. Eylemciler Hamburg sokaklarını ateşe veriyor.

Almanya'nın Hamburg kentinde başlayan G20 Zirvesi'ni protesto eden gruplar özellikle zenginlerin mahallesi olarak bilinen Elbchausse Caddesi'nde arabaları yakmaya ve çevreye zarar vermeye devam ediyor. Hamburg sokaklarında eylemler devam ederken şehirden dumanlar yükseldiği görülüyor.

