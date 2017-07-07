Hamburg sokaklarında G-20 protestosu sürüyor

Almanya'nın Hamburg kentinde bugün başlayan G-20 Zirvesi'ni protesto eylemleri sürüyor.

Almanya'nın Hamburg kentinde bugün başlayan G-20 Zirvesi'ni protesto eylemleri sürüyor.

Almanya'nın Hamburg kentinde bir grup protestocu düzenledikleri eylemlerle Hamburg sokaklarında kargaşa çıkardı. Dün geceden beri süren eylemler bugün de sabahın erken saatlerinde başladı. Eylemciler yol kenarındaki araçları yakarak yollarda barikat kuruyor.

(Erdal Altuntaş /İHA)