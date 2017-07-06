Hamburg'da G20 protestosuna polis müdahalesi

Almanya'nın Hamburg kentinde 'Cehenneme Hoşgeldiniz' sloganıyla G20 Zirvesi'ni protesto eden gruba polis müdahale etti.
Almanya'nın Hamburg kentinde "Cehenneme Hoşgeldiniz" sloganıyla G20 Zirvesi'ni protesto eden gruba polis müdahale etti. Hamburg'da bir grup "Cehenneme Hoşgeldiniz" sloganıyla yarın başlayacak G20 Zirvesi'ni protesto etti. Polis protestocuları yürüyüşe başladıktan yaklaşık 200 metre sonra durdurdu. Protestocular ve polis arasında arbede yaşandı. Polis, su şişeleri ve farklı nesnelerle saldıran göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. (Erdal Altuntaş/İHA)
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