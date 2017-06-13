Hamamda taciz davasında 2 beraat, 2 sanığa ceza

Karaköy'de 2 Fransız kadının kese ve masaj yaptırmak için gittikleri hamamda 4 tellak tarafından tacize uğradığı iddiasıyla açılan davada, sanıklardan 2'si hapse mahkum edilirken, 2 sanığın ise beraatine hükmedildi.

Karaköy'de 2 Fransız kadının kese ve masaj yaptırmak için gittikleri hamamda 4 tellak tarafından tacize uğradığı iddiasıyla açılan davada, sanıklardan 2'si hapse mahkum edilirken, 2 sanığın ise beraatine hükmedildi.

Fransız turistler Floriane L. ve Zelda S. adlı kadınların İstanbul Karaköy'deki Tersane Caddesi'nde bulunan bir hamamda 4 tellak tarafından taciz edildiği iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. İstanbul 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan Ahmet K. ve sanıkların avukatları ile şikayetçi turistlerin avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan şikayetçi avukatları, sanıkların kadınların yabancı olmasından faydalandıklarını öne sürerek, "Sanıklar müvekkillerimizin Türk hamam kültürünü bilmemelerini kötüye kullanmışlardır. Kendilerinin sanıklara iftira atmasını gerektirecek bir husus yoktur. Sanıklar üst sınırdan cezalandırılmalı ve indirim yapılmamalıdır" ifadesini kullandılar.

Sanık avukatı ise müvekkillerinin müşterilere görevleri çerçevesinde davrandıklarını söyleyerek, "Biz bu hamamın kurban olarak seçildiğini düşünmekteyiz. Bir insan kendisine karşı suç işlendiğinde bunu anlar. Aradan birkaç gün geçtikten sonra şikayette bulunulması kötü niyete işaret etmektedir. Şikayetin sigorta şirketlerinden para alınması için yapıldığını düşünüyoruz. Müşteriler rızaları çerçevesinde hizmet almışlardır. Müvekkillerim böyle bir suçtan yargılanmakla müşkül duruma düşmüşlerdir. Tanık listemizi sunuyoruz ve olay yerinde keşif yapılmasını istiyoruz" dedi. Mahkeme, duruşmada dile getirilenler hususu dışında yeni bir husus bulunmadığından tanık dinlenmesi ve keşif yapılması talebini reddetti. Son sözü sorulan sanık Ahmet K.," Kötü bir amaç gütmeden mesleğimi icra ettim. Beraatimi isterim" dedi.



MAHKEMEDEN 2 SANIĞA CEZA 2 SANIĞA BERAAT

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Cafer A.'yı şikayetçi Florine L.'ye karşı "nüfuzunun sağladığı görevi kötüye kullanarak cinsel saldırı" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Mahkeme sanık Osman C.'yi şikayetçi Zelda S.'ye karşı aynı suçu işlediği gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapse çarptırdı. Sanıklar Ahmet K. ve İbrahim K. ise atılı suçu işledikleri hususunda mahkumiyetlerine yeter kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraat etti.



BERAATLERİ İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞIYACAĞIZ

Duruşma sonrası adliyenin karşısındaki Çağlayan Meydanı'nda basın açıklaması yapan Kadınlarla Dayanışma Vakfı ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği üyeleriyle avukatlar kararı değerlendirdi. Avukat Ezgi Duman, sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını yerinde bulduklarını dile getirirken 2 sanığın beraat etmesini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti. Kadınlar açıklama sonrası zılgıt çekti.