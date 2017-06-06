Ham petrol boru hattında yangın

Adana'da, Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı'nın 38. kilometresine vana takıp hırsızlık yapılmak istenirken yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Adana'da, Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı'nın 38. kilometresine vana takıp hırsızlık yapılmak istenirken yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi'nden geçen Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Hattı'nda yaşandı. Ham Petrol Hattı görevlileri sabaha karşı hatta gelen petrolün basınç seviyesinin düştüğünü tespit etti. Görevliler bir patlak ya da boru hattından hırsızlık yapılmış olabileceği üzerinde durarak kaçağın nerede olduğunun tespiti için çalışma başlattı. Boru hattının geçtiği güzergahta inceleme başlatan ekipler, hattın 38. kilometresinde ayçiçeği tarlası içinde yangın çıktığını belirledi. Haber verilmesi üzerine Adana ve Ceyhan itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürme çalışması başlattı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Görevliler hatta yaptıkları çalışmada hırsızların boru hattına vana kaynatıp hırsızlık yapmaya çalıştığını ancak kaynak yapıldığı sırada yangın çıktığını belirledi. Olay yerine gelen polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

29 Mayıs günü de yine Ceyhan-Kırıkkale hattının 38. kilometresinde boru hattından bir tanker, yaklaşık 10 ton ham petrol çalınmıştı.

Yangın çıkan yerin yakınında da geçen hafta petrol hırsızlığı yapılmıştı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya /İHA)