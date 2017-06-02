Haluk Yıldırım: İlk olarak hedefimiz gruptan çıkmak

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, EuroBasket 2017 Kupası ile ilgili olarak, 'Eylül ayında seyircimizle birlikte iyi bir atmosfer oluşturup, ilk olarak gruptan çıkmak daha sonra çeyrek final ve yarı final... Bunları başarmak istiyoruz' dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, EuroBasket 2017 Kupası ile ilgili olarak, "Eylül ayında seyircimizle birlikte iyi bir atmosfer oluşturup, ilk olarak gruptan çıkmak daha sonra çeyrek final ve yarı final... Bunları başarmak istiyoruz" dedi.

31 Ağustos - 17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve D Grubu final maçlarının İstanbul'da oynanacağı EuroBasket 2017 Kupası, İstanbul'da sergilendi.



"SPORTİF BAŞARI ELDE EDEBİLİRSEK..."

Burada soruları yanıtlayan Haluk Yıldırım, kupanın İstanbul'da tarihi ve turistik her yeri gezdiğini ifade ederek, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Avrupa Şampiyonası ile alakalı ayrıca çalışmalarımızda sürüyor. Federasyonumuzda bir departman bununla alakalı çalışıyor. Zaten baktığımızda Türkiye bu tip organizasyonları çok başarılı bir şekilde yaptı. Ben organizasyon ile alakalı herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bunun yanında bir de sportif başarı elde edebilirsek bizim için çok başarılı bir şampiyona geçmiş olacak" diye konuştu.



"ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL"

10 Temmuz'da milli takımın toplanacağını ve çalışmalarına başlayacağını dile getiren Yıldırım, "Baktığınız zaman tabi ki bir jenerasyon farkı var. Bildiğiniz gibi 2017 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 2019 Dünya Şampiyonası için eleme maçları başlıyor Kasım ayında. Kadroda mutlaka 3 ya da 4 tane yeni isim görebiliriz. Sinan, Ersan ve Ömer Aşık gibi çok tecrübeli isimler de var. Çok güzel bir kaynaşma olacaktır. İyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz. Başarı için planlı programlı çalışmak lazım. Onun haricinde Eylül ayında seyircimizle birlikte iyi bir atmosfer oluşturup, ilk olarak gruptan, daha sonra çeyrek final ve yarı final... Bunları başarmak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

EuroBasket 2017 Kupası, bugün Zorlu Center Boğaz Katı'nda sergileniyor. Burada sergilendikten sonra kupa son olarak yarın Marmara Forum'da da sergilenip Türkiye'den ayrılacak.

(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)