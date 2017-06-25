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Haluk Levent 40 kişiye muzlu süt ısmarladı
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Haluk Levent 40 kişiye muzlu süt ısmarladı

Adana'da ünlü müzisyen Haluk Levent, bir takipçisinin kendisini yanına çağırması sonucu 40 kişiye muzlu süt ısmarladı.

Adana'da ünlü müzisyen Haluk Levent, bir takipçisinin kendisini yanına çağırması sonucu 40 kişiye muzlu süt ısmarladı.
Haluk Levent'e, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden saat 00.14'de Şevket Taşözü isimli takipcisi 'Abi Adana'da mısın sana bici bici ısmarlayalım' twit'i attı. Bunun üzerine ise Haluk Levent, '1 Saat sonra Kazım Büfe'de seni bekleyeceğim. Gelmezsen bici ısmarlamazsan blok yiyeceksin benden' cevabını verdi.
Bu yazışmalar ise sosyal medyada yayıldı ve Haluk Levent'in hayranları Kazım Büfe'ye geldi. Saat 01.14 olduğunda da ünlü sanatçı Haluk Levent Kazım Büfe'ye geldi. Kendisini bekleyen hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Levent, hayranları ile selfie çektirip 40 kişiye muzlu süt ısmarladı.
Yaklaşık 10 dakika hayranları ile büfede görüşen Haluk Levent, basın mensuplarına da 'Arkadaşlarıma muzlu süt ısmarlayacağım ondan geldim. Twitter üzerinden söz verdim' dedi. Haluk Levent daha sonra aracına binerek hayranlarının yanından ayrıldı.
Şevket Taşözü de 'Twitter üzerinden yazdım. Geldi, görüştük. Muzlu süt ısmarladı sağ olsun' ifadelerini kullandı.
(Umutcan İşledici/İHA)

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