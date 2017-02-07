07.02.2017 10:14 Halkbank'tan 'Varlık Fonu' açıklaması

Halkbank, hisselerinin yüzde 51'inin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesiyle ilgili KAP'a açıklama yaptı. Açıklamada yatırımcılar ve uluslararası finans kuruluşlarıyla olan sıkı iş birliğinin sürdürüleceği bildirildi. Halkbank, hisselerinin yüzde 51'inin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesiyle ilgili KAP'a açıklama yaptı. Açıklamada yatırımcılar ve uluslararası finans kuruluşlarıyla olan sıkı iş birliğinin sürdürüleceği bildirildi.

Halkbank, hisselerinin yüzde 51'inin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Yapılan açıklamada bankanın devlet sahipliğine geçmesiyle herhangi bir değişikliğin olmayacağı belirtilerek yatırımcılar ve uluslararası finans kuruluşlarıyla olan sıkı iş birliğinin sürdürüleceği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait Bankamız ödenmiş sermayesindeki % 51,11 oranında ve 638.825.500 TL itibari değerdeki hisselerin özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak gerekli izinlerin alınmasına müteakip Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nce yönetilecek olan Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine karar verilmiştir. Türkiye Varlık Fonu Yönetim iAnonim Şirketi, T.C. Başbakanlığa bağlı, sermayenin tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait bir kamu kuruluşudur. Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan söz konusu hisseler, 4603 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca bağlı olduğumuz Bakan tarafından temsil ve idare olunmaya devam edecek olup Bankamız devlet sahipliğinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Bankamız, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve Bankamız Yönetimi tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda faaliyetlerine devam edecektir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait Bankamız hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi işlemi, hissedarlarımızı etkilemeyeceği gibi Bankamız,yatırımcılarımız ve uluslararası finans kuruluşlarıyla olan sıkı iş birliğini sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca Esnaf ve Sanatkarlarımıza uygulanan Hazine sübvansiyonlu kredi programında bir değişiklik olmayacaktır".



