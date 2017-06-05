Halk TV kapatıldı mı? Halk TV yayını neden durdu?

Halk TV'nin yayının kesilmesi sosyal medyayı karıştırdı. Halk TV'ye yönelik karartma iddiaları ise kısa bir süre sonra yalanlandı. Teknik bir arıza nedeniyle Halk TV dahil 20 kanalın yayını kesilirken, teknik arızanın giderilmeye çalışıldığı açıklandı.

Aralarında Halk TV ve Kanal B'nin de bulunduğu 20 TV kanalının yayını akşam saatlerinde kesildi. Yaşanan kesintiyle birlikte sosyal medyada "sansür" iddiaları ortaya atıldı.

HALK TV'DEN AÇIKLAMA

Halk TV'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, yaşanan teknik bir sorundan dolayı saat 19.43'ten bu yana yayın yapılamadığı belirtilerek, "Türksat ve Türk Telekom yetkilileri sorunu çözerek 20 kanalla birlikte Halk TV'nin yayınını vermek için çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

Yayın kesintisinin devam etmesi ile Halk TV sorunun nedenini izleyicilerine, "Ankara-Konya yolunda kavşak çalışması yapan kepçe, Türk Telekom'un fiber kablosunu kopardı, 20'ye yakın TV yayını çöktü" şeklinde duyurdu.