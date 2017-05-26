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Halk otobüsü yüksek gerilim hattına çarptı: Faciadan dönüldü
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Halk otobüsü yüksek gerilim hattına çarptı: Faciadan dönüldü

Adana'da freni patlayan halk otobüsü refüjdeki yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Adana'da freni patlayan halk otobüsü refüjdeki yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı 6. Kolordu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Dalçek'in kullandığı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 01 DUY 01 plakalı otobüs, freni patlayınca kontrolden çıkarak refüjdeki yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Olay yerindeki vatandaşlar, kopan elektrik telleri nedeniyle akıma kapılmamak için olay yerinden kaçtı.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Dalçek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sırasında otobüsün içinde yolcu olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle yüksek gerilim hattını taşıyan direğin devrilmesi sonucu Köprülü ve Kışla mahallelerinde elektrik kesintisi meydana geldi.
TEDAŞ ekiplerinin çalışması sonucunda, devrilen direği, ispiral ve oksijen kaynağı aletleriyle parçalara ayırarak, kamyon kasasına yüklenerek başka bir alana taşındı. Olay yerinde 5 saatlik çalışma sonrasında, trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.
(Süleyman Cenk İdaye /İHA)

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