Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Eskişehir'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Eskişehir'de halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde çevreyolu Batıkent Kavşağı'nda meydana geldi. Sefer O. idaresindeki 43 RE 943 plakalı otomobil ile Hasan Y. hakimiyetindeki 26 H 0013 plakalı halk otobüsü kavşakta çarpıştı. Kazada otobüste bulunan Yusuf K. (14), Deniz Ö. ve Demir Ö. ile otomobilde bulunan Sefer O., Nemuse O., Yusuf O. (16) ve Kudret O. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Bir süreliğine ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından kademeli olarak trafiğe açıldı.

Öte yandan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Mustafa Kaplan /İHA)