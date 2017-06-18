Halit Akçatepe'nin kızından duygusal paylaşım

Ünlü oyuncu Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe, Babalar Gününde sosyal medya hesabından duygusal bir video yayınladı.

Ünlü oyuncu Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe, Babalar Gününde sosyal medya hesabından duygusal bir video yayınladı.

Özel bir hastanede geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Halit Akçatepe için kızı Ebru Akçatepe sosyal medya hesabından Babalar Günü'ne özel bir video yayınladı. Babasına duyduğu özlemi fotoğraflarla hazırladığı duygusal videoda anlatan Akçatepe, videonun altına şu notu düştü:

"Sensiz ilk babalar günüm.. Bizlere gülümsemeyi öğreten, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan "Halit" babasız ilk defa Türkiye.. Sevgin o kadar sıcak ki.. Ne anlatılır ne de tarif edilir.. Özlemin boğazımda düğümleniyor.. Babalar günün kutlu olsun babacığım.."

