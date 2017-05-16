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Halisdemir'in nabzını kontrol eden astsubay konuştu
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Halisdemir'in nabzını kontrol eden astsubay konuştu

15 Temmuz gecesi, Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, vurulan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in nabzını kontrol eden astsubay o geceyi anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Zekai Aksakallı'nın tekrar dinlenme talebini reddeden mahkeme, duruşmayı 13 Temmuz gününe erteledi.

HALİSDEMİR'İN NABZINI KONTROL EDEN ASTSUBAY KONUŞTU

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davanın görülmesine tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşması tanık ifadeleriyle devam etti. Duruşmada dinlenen şehit Ömer Halisdemir'in nabzını kontrol eden sağlıkçı Astsubay Kamil Aksoy, o anları şöyle anlattı:

NİYE VURDUN İYİ ÇOCUKTU

"Yerde bir kişi yatıyordu. Ben hemen ona yöneldim. Bir kişi 'ona değil, içeride' dedi. İçeriye yöneldiğim zamanda başka biri 'girmeyin' dedi. Bana 'yerdekine bak sen' denildi. Tekrardan ona yöneldim ve çok zayıf olsa da nabzı vardı. Bunun üzerine ambulanstan malzemeleri istedim. Benim gördüğüm bir tane yara vardı, o da sol alt karnındaydı. Yaralıya bakarken uzun boylu bir kişi bana 'çekil' dedi ve ardından iki el ateş etti. Vurulanın neden vurulduğunu, kim olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim kim olduğunu. Çok genç gözüküyordu, er olduğunu düşündüm. Bu arada biri içeri girdi ve geri çıktı. Ona biri 'niye vurdun iyi çocuktu' dedi. Bir başka kişi de 'konuştururduk' dedi"

Mahkeme Başkanı'nın "Sana göre o anda yaşıyor muydu?" sorusuna Sayar, "Yaşadığını düşündüğüm için hafif nabız aldığımı söyledim" diye yanıt verdi.

SANIK AVUKATLARIN AKSAKALLI'NIN HUZURDA DİNLENMESİNİ TALEP ETTİ

Tanıkların ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcı, mütalaasını açıkladı. Mütalaa karşısında savunma yapan sanık avukatlarından bazıları, davanın tanıklarından daha önce mahkemeye yazılı olarak ifade veren Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın mahkeme huzurda dinlenmesini talep etti.

ALKIŞLATAN SAVUNMA

Mahkeme heyeti, avukatların ardından sanıklara söz verdi. Söz alan sanık Astsubay Erhan Almaz, FETÖ ile mücadele ettikleri gerekçesiyle rütbe alan komutanların kendilerine kefil olduklarını ve tanık ifadelerinde de suçsuz olduklarının ortaya çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Astsubayın biri şehit, biri gazi, biz sanık sandalyesindeyiz. Biz neden darbeyi destekleyelim. Biz gariban aile çocuklarıyız. Biz mi general olacaktık, biz mi Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktık. Biz neden darbeyi destekleyelim. Bizim cezaevinde olmamız FETÖ'cüleri sevindiriyor. Bizim halen cezaevinde olmamız onların tezgahı olarak düşünüyorum"

Sanığın bu savunması salonda bulunanlar tarafından alkışlanınca mahkeme başkanı, sanık yakınlarını salon düzeni konusunda uyardı.

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