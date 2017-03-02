Halisdemir'in avukatı, sanıkların Halisdemir'in adını kullanmamasını istedi

Muğla'da 7. gündür devam eden Cumhurbaşkanına suikast girişimiyle ilgili duruşmada Şehit Ömer Halisdemir'in avukatı Hüseyin Aydın, mahkemeden sanıkların Ömer Halisdemir'in adını kullanmamalarını isteyerek 'Şehit Halisdemir'in manevi şahsına zarar veriyorsunuz' dedi.

Muğla'da 7. gündür devam eden Cumhurbaşkanına suikast girişimiyle ilgili duruşmada Şehit Ömer Halisdemir'in avukatı Hüseyin Aydın, mahkemeden sanıkların Ömer Halisdemir'in adını kullanmamalarını isteyerek "Şehit Halisdemir'in manevi şahsına zarar veriyorsunuz" dedi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönüştürülen Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Salonu'nda gerçekleştirilen duruşmalarda ifade veren sanıkların büyük çoğunluğunun 15 Temmuz darbe girişiminde darbeyi gerçekleştirmek isteyen generali öldürdükten şehit düşen ve halkın gönlünde taht kuran Ömer Halisdemir'i referans göstermesi üzerine Avukat mahkeme heyetinden talepte bulundu.

Duruşmanın 7. gününde ifade veren 3. sanık Yüzbaşı Mehmet Öztürk, "Daha önce ifade verenler gibi şehit Ömer Halisdemir ile ilgili aynı ifadeleri söylüyorum" deyince söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ömer Halisdemir'in de avukatı olan Hüseyin Aydın "Ben aynı zamanda Şehit Ömer Halisdemir'in ailesinin de avukatıyım. Sanıkların sürekli Şehit Ömer Halisdemir'i referans olarak göstermesi şehidin manevi şahsına zarar vermektedir. Şehidin Ailesi'nin sanıkların şehit Ömer Halisdemir'in adını kullanmamaları yönünde ricası var. Lütfen Ömer Halisdemir'in adını kullanmasınlar. Manevi şahsına zarar veriyorlar" diyerek mahkeme başkanından sanıkların Ömer Halisdemir'in adını kullandırılmamasını talep etti.



"BENİM DE SİLAH ARKADAŞIM"

Avukatın bu talebi üzerine ifade vermekte olan Yüzbaşı Mehmet Öztürk, "Ömer Halisdemir benim de silah arkadaşım" diye cevap verdi.

Mehmet Öztürk savunmaya yönelik ifadesinde kendisine emir veren binbaşı Şükrü Seymen için 'Şükür Binbaşı özel kuvvetlerdeki kahramandır. Beni böyle bir kahraman göreve çağırdığı için hiç tereddüt etmedim. Güvenilir ve kahraman bir komutandır. Bizim görevimizde emre itaatsizliğin ölüme kadar uzanan cezası vardır. Biz bordo bereyi takmadan önce emeklilik dahil her şart ve ortamda göreve çağrılınca gelmeye yönelik yemin ettik" diye konuştu.

Mehmet öztürk ayrıca, mahkmeden talep ettiği delil ve iddianame dosyasının içinde USB de bulunduğunu ancak cezaevinde bunu çalıştıracak imkan olmadığını belirterek "USB'deki kayıtların yazıcıdan çıkarılması için 881 lira para talep ediliyor. Benim hiçbir gelirim olmadığı için 881 TL'yi bulamıyorum. Bu nedenle delil ve iddianamelerin bazı kısımlarını göremedim" diyerek yardım istedi.

(İBRAHİM KILINÇ-BEKİR TOSUN /İHA)