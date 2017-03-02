Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Halisdemir'in avukatı, sanıkların Halisdemir'in adını kullanmamasını istedi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Halisdemir'in avukatı, sanıkların Halisdemir'in adını kullanmamasını istedi

Muğla'da 7. gündür devam eden Cumhurbaşkanına suikast girişimiyle ilgili duruşmada Şehit Ömer Halisdemir'in avukatı Hüseyin Aydın, mahkemeden sanıkların Ömer Halisdemir'in adını kullanmamalarını isteyerek 'Şehit Halisdemir'in manevi şahsına zarar veriyorsunuz' dedi.

Muğla'da 7. gündür devam eden Cumhurbaşkanına suikast girişimiyle ilgili duruşmada Şehit Ömer Halisdemir'in avukatı Hüseyin Aydın, mahkemeden sanıkların Ömer Halisdemir'in adını kullanmamalarını isteyerek "Şehit Halisdemir'in manevi şahsına zarar veriyorsunuz" dedi.
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönüştürülen Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Salonu'nda gerçekleştirilen duruşmalarda ifade veren sanıkların büyük çoğunluğunun 15 Temmuz darbe girişiminde darbeyi gerçekleştirmek isteyen generali öldürdükten şehit düşen ve halkın gönlünde taht kuran Ömer Halisdemir'i referans göstermesi üzerine Avukat mahkeme heyetinden talepte bulundu.
Duruşmanın 7. gününde ifade veren 3. sanık Yüzbaşı Mehmet Öztürk, "Daha önce ifade verenler gibi şehit Ömer Halisdemir ile ilgili aynı ifadeleri söylüyorum" deyince söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ömer Halisdemir'in de avukatı olan Hüseyin Aydın "Ben aynı zamanda Şehit Ömer Halisdemir'in ailesinin de avukatıyım. Sanıkların sürekli Şehit Ömer Halisdemir'i referans olarak göstermesi şehidin manevi şahsına zarar vermektedir. Şehidin Ailesi'nin sanıkların şehit Ömer Halisdemir'in adını kullanmamaları yönünde ricası var. Lütfen Ömer Halisdemir'in adını kullanmasınlar. Manevi şahsına zarar veriyorlar" diyerek mahkeme başkanından sanıkların Ömer Halisdemir'in adını kullandırılmamasını talep etti.

"BENİM DE SİLAH ARKADAŞIM"
Avukatın bu talebi üzerine ifade vermekte olan Yüzbaşı Mehmet Öztürk, "Ömer Halisdemir benim de silah arkadaşım" diye cevap verdi.
Mehmet Öztürk savunmaya yönelik ifadesinde kendisine emir veren binbaşı Şükrü Seymen için 'Şükür Binbaşı özel kuvvetlerdeki kahramandır. Beni böyle bir kahraman göreve çağırdığı için hiç tereddüt etmedim. Güvenilir ve kahraman bir komutandır. Bizim görevimizde emre itaatsizliğin ölüme kadar uzanan cezası vardır. Biz bordo bereyi takmadan önce emeklilik dahil her şart ve ortamda göreve çağrılınca gelmeye yönelik yemin ettik" diye konuştu.
Mehmet öztürk ayrıca, mahkmeden talep ettiği delil ve iddianame dosyasının içinde USB de bulunduğunu ancak cezaevinde bunu çalıştıracak imkan olmadığını belirterek "USB'deki kayıtların yazıcıdan çıkarılması için 881 lira para talep ediliyor. Benim hiçbir gelirim olmadığı için 881 TL'yi bulamıyorum. Bu nedenle delil ve iddianamelerin bazı kısımlarını göremedim" diyerek yardım istedi.
(İBRAHİM KILINÇ-BEKİR TOSUN /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Türkiye mazlumlar için güven yurdudur'
TBMM'de 'kılıç artığı' tartışması
'Boş bir belediyeyi devraldık'
El Bab'da yaralanan sokak köpeği Gaziantep'e getirildi
'Türkiye'de 200 bin Suriyeli doğmuştur'
İstanbul'da kapkaç çetesi çökertildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rus ajansı az önce açıkladı! Büyük çatışma başladı
Rus ajansı az önce açıkladı! Büyük çatışma başladı
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
Türk tankerine el koydular! Mürettebat rehin alındı
Türk tankerine el koydular! Mürettebat rehin alındı
Erdoğan ve Ruhani'den sürpriz adım!
Erdoğan ve Ruhani'den sürpriz adım!
İşte son referandum anketi! Mart 2017
İşte son referandum anketi! Mart 2017
Perinçek'ten TSK ve hükümete ezber bozan övgüler
Perinçek'ten TSK ve hükümete ezber bozan övgüler
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Türkiye mazlumlar için güven yurdudur'
'Türkiye mazlumlar için güven yurdudur'
TBMM'de 'kılıç artığı' tartışması
TBMM'de 'kılıç artığı' tartışması
'Boş bir belediyeyi devraldık'
'Boş bir belediyeyi devraldık'
El Bab'da yaralanan sokak köpeği Gaziantep'e getirildi
El Bab'da yaralanan sokak köpeği Gaziantep'e getirildi
'Türkiye'de 200 bin Suriyeli doğmuştur'
'Türkiye'de 200 bin Suriyeli doğmuştur'
İstanbul'da kapkaç çetesi çökertildi
İstanbul'da kapkaç çetesi çökertildi
Erdoğan Yıldırım'ı kabul etti
Erdoğan Yıldırım'ı kabul etti
Bogdanovic: Sezon bitine kadar NBA hakkında...
Bogdanovic: Sezon bitine kadar NBA hakkında...
'Hepsinin elimizde belgesi var'
'Hepsinin elimizde belgesi var'
Kim Jong Nam cinayetinin ilk duruşması yapıldı
Kim Jong Nam cinayetinin ilk duruşması yapıldı
Adıyaman'ı deprem vurdu: 22 kişi yaralı
Adıyaman'ı deprem vurdu: 22 kişi yaralı
Çalıştığı pizzacının 4 şubesini soydu
Çalıştığı pizzacının 4 şubesini soydu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English