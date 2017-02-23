Halisdemir davası 20 Mart'a ertelendi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Ömer Halisdemir ile ilgili açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Mart'a erteledi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Ömer Halisdemir ile ilgili açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Mart'a erteledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın üçüncü celsesi tamamlandı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Şubat tarihinde başlayan ve 3 gün süren duruşmada tüm tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından davaya müdahillik talepleri alındı. Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir, babası Hasan Hüseyin Halisdemir, kardeşleri Soner ve Savaş Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli personel İsmail Oğuz ile Ayşe Şahin davaya müdahillik talebinde bulundu.

Müdahillik talebinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların ifadelerinde yer alan isimlerin tespitinin yapılarak tanık sıfatıyla beyanları alınmak üzere davet edilmeleri, dosyada adı geçen daha önce beyanları alınan kişilerin de tanık sıfatıyla davet edilmelerini, sanıkların üzerlerine atılı bulunan suçların vasfı ve maiyeti, mevcut delil durumu, tanıkların dinlenmemiş olması ve diğer delillerin toplanmamış olması nedeniyle tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmaya verilen 10 dakikalık ara sonrası ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların mevcut delil durumu, delillerin tam olarak toplanılmaması nedeniyle tahliye taleplerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, dosyada dinlenilmek istenen tanıkların sayısının fazla olmasından dolayı davanın 3 gün olarak belirlenmesine, 3 günlük sürede tanıkların dinlenilmesine, yargılama konusu olaya ilişkin tüm kamera kayıtlarının incelenerek çözümlerinin yapılması için uzman heyete kamera kayıtlarının teslim edilmesine, Özel Kuvvetler Komutanlığının olay tarihindeki emir komuta kademesini gösterecek tablonun istenilmesine, sanıkların kimlik bilgileri ve cep telefonlarından faydalanarak ByLock kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için savcılığa yazı yazılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, duruşmanın 20-21 ve 22 Mart tarihlerinde görülmesine karar verdi.

(Abdullah Sarıca/İHA)