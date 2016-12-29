29.12.2016 11:43 Haliliye'de mobil atölye ile yerinde çözüm

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Atölye ile çöp konteynırlarının bakım onarımı ve sallamalı çöp kovalarının montesi yerinde yapılıyor. Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Atölye ile çöp konteynırlarının bakım onarımı ve sallamalı çöp kovalarının montesi yerinde yapılıyor.



Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tertemiz Bir Haliliye parolası ile çalışmalarını yürütüyor. İlçe genelinde temizlik çalışmaları rutin ve koordineli olarak 24 saat devam ederken ilçe sakinlerinin de taleplerine anında yanıt veriliyor. Necmettin Cevheri Bulvarında yapılan Köprülü Kavşakların tamamlanmasının ardından oluşan ihtiyaçlarda Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından giderildi. Bulvarda ihtiyaç duyulan noktalara sallamalı çöp kutuları mobil atölye ile monte edildi.



Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Mobil Atölye" ihtiyaçların yanı sıra bakım onarım ihtiyaçlarına da yerinde müdahale ediyor. İlçe sınırındaki ana arter, cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynırlarının bakımını onarımını Mobil Atölye ile sağlıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, yerinde müdahale ile bakım gerektiren çöp konteynırlarının tamir edilmesinde geçen süreyi en aza indiriyor. Temizlik işçileri, Mobil Atölyenin gittiği mahalledeki bakım gerektiren çöp konteynırlarını belirledikleri bölgelere getirerek, tamiratın gerçekleşmesini sağlıyor. Mobil Atölye ile eskiyen tekerleklerin değişimi, kırılan demirin kaynak yapılması ve kirlenen konteynırların boyama işlemleri, yerinde tamir edilerek vatandaşların mağduriyeti en aza indirilmiş oluyor.



Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde günlük olarak çok sayıda konteynır ile sallamalı çöp kovası bakıma alındığını ve ihtiyaca göre de sallamalı çöp kovası monte edildiği bildirildi.

