Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Haliliye Belediyesi okullarda kitap dağıtımını sürdürüyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Haliliye Belediyesi okullarda kitap dağıtımını sürdürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye İlçesinde ki 60 bin öğrenciye Siyer-i Nebi kitabını dağıtmaya Yenişehir Ortaokulu ve Şanlıurfa Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye İlçesinde ki 60 bin öğrenciye Siyer-i Nebi kitabını dağıtmaya Yenişehir Ortaokulu ve Şanlıurfa Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Keskin, Emin Coşkun, Mehmet Aslan ve Abdulkadir Bağış ile birlikte Yenişehir Ortaokulu ve Şanlıurfa Anadolu Kız İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Kitap dağıtma programına katılan Başkan Demirkol öğrencilere gençlere ve eğitime yönelik yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Demirkol ve beraberindekiler Yenişehir Ortaokulu ve Şanlıurfa Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde öğrencilere kitapları dağıttı.

Yenişehir Ortaokulunda öğrencilere açıklamalarda bulunan Demirkol, "Gençler sizler milletimizin istikbalisiniz. Devletimizin istikbalinin ebed müddet sizlerle olacağını biliyoruz" dedi.

Gençlere verdikleri öneme vurgu yapan Demirkol, konuşmasının davamında ise, "Kaymakamımızın başkanlığında sizlere tam kadro geldik. Neden dolayı sizleri seviyoruz. Sizler umudumuzsunuz, sizler geleceğimizsiniz, sizler ailenizin umudusunuz onun için biz gençlere ne yapsak azdır ve bu yaptıklarımızın başında sizlerin bilgiyle donatılmanızı sağlamamamız gerekiyor. Çağımız bilgi çağı, bilgi çağında bizlerin sizleri en iyi şekilde yetiştirmemiz lazım. Gelişmiş tüm dünya ülkelerinin gençlerinden daha fazla çalışmanız lazım. Onlardan daha fazla başarılı olmanız lazım. Çünkü sahip olduğumuz değerler itibari ile onlardan hiçbir eksiğimiz yok hatta fazlamız var. Çağımız bilgi çağı bilgi çağında bu bilgiyi elde edeceğiz. Bu bilgiyi nasıl kullanacağımız konusunda rehberimiz olacak. Vatanımızı seveceğiz, milletimizi seveceğiz, devletimizin kıyamete kadar devamını hedefleyeceğiz. Büyük düşüneceğiz, büyük şeyler yapacağız. Ayrıca manevi değerlerimizi öğrenmemiz lazım bu manevi değerlerimizi öğrenmemiz amacıyla Haliliye Bölgemizde bulunan Ortaöğretim ve Liselilerde bin Siyer-i Nebi kitabı bastırdık. Bu kitapta örnek insan peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'ın örnek yaşantısı var. Onu siz gençlerimizin faydasına sunarken şunu söylüyoruz. Oku, anla düşün ve yaşa" dedi.

Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz da bilgi çağında okumaya yönelik yapılan çalışmaların önemli olduğunun altını çizerek böyle programlara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Yılmaz, program için Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne teşekkür etti.

Şanlıurfa Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Başkan Demirkol; "Sizler gelecek nesilleri yetiştirecek, kızlarımız, bacılarımız, analarımızsınız. Haliliye bölgemizde ortaokul, lise ve ilkokuldaki öğrenci sayısı yüz binin üzerindedir. Bu yüz bin rakamı Türkiye'de bir kısım vilayetin nüfusundan fazladır. Yine bu yüz bin insan Avrupa'daki bazı ülkelerin nüfusundan daha fazla. Onun için elimizde bulunan bu öğrenci kaynağını en iyi şekilde yetiştirmek bizim vazifemiz" şeklinde konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Vali Yazıcı zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti
Çiğ süte 2 yıl aradan sonra zam
Adıyaman Valiliği önünde şüpheli otomobil alarmı
Karaduman, Mehmet Akif Ersoy'u andı
Kaymakam Kılıç sahaya kaptan olarak çıktı
BAKKA'dan mesleki yeterlilik semineri
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Halep'ten çıkan savaşçılar El Bab'a gidiyor!
Halep'ten çıkan savaşçılar El Bab'a gidiyor!
Kamu kurumlarında yeni yılda F klavye kuralı!
Kamu kurumlarında yeni yılda F klavye kuralı!
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Asıl kar yağışı bu hafta geliyor
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Asıl kar yağışı bu hafta geliyor
Anayasa teklifinin 1. maddesi kabul edildi
Anayasa teklifinin 1. maddesi kabul edildi
2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi açıklandı
2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi açıklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Vali Yazıcı zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti
Vali Yazıcı zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti
Çiğ süte 2 yıl aradan sonra zam
Çiğ süte 2 yıl aradan sonra zam
Adıyaman Valiliği önünde şüpheli otomobil alarmı
Adıyaman Valiliği önünde şüpheli otomobil alarmı
Karaduman, Mehmet Akif Ersoy'u andı
Karaduman, Mehmet Akif Ersoy'u andı
Kaymakam Kılıç sahaya kaptan olarak çıktı
Kaymakam Kılıç sahaya kaptan olarak çıktı
BAKKA'dan mesleki yeterlilik semineri
BAKKA'dan mesleki yeterlilik semineri
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Hünerli Eller ile Çekmen Bezi hayat bulacak
Hünerli Eller ile Çekmen Bezi hayat bulacak
Bulgaristan Kültür Bakanı Raşidov'dan Vali Özdemir'e Ziyaret
Bulgaristan Kültür Bakanı Raşidov'dan Vali Özdemir'e Ziyaret
Edirne Valisi Özdemir, süt ürünleri tesisini inceledi
Edirne Valisi Özdemir, süt ürünleri tesisini inceledi
Sungurlu MYO'da sinema söyleşisi
Sungurlu MYO'da sinema söyleşisi
FETÖ davası mütalaa bekliyor
FETÖ davası mütalaa bekliyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English