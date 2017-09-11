11.09.2017 14:10 Halil Sezai baba acısına rağmen sahneye çıktı

Ünlü şarkıcı Halil Sezai, babasını kaybetti. Acı haberini almasına rağmen programını iptal etmeyen ve Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki 18. Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali'nde sahne alan Halil Sezai, sahnede duygusal anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı Halil Sezai, babasını kaybetti. Acı haberini almasına rağmen programını iptal etmeyen ve Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki 18. Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali'nde sahne alan Halil Sezai, sahnede duygusal anlar yaşadı.

Bozcaada Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali'nin son gününde Cumhuriyet Meydanı'nda, sahneye alan Halil Sezai Paracıkoğlu, KOAH hastalığı sebebiyle babasının vefat haberini almasına rağmen konserini iptal etmedi. Sahneye çıkan Halil Sezai, binlerce hayranıyla buluştu. Üzgün olduğu gözlenen Halil Sezai, şarkılarını güçlükle söyleyebildi. Hayranlarıyla buluşan Halil Sezai'nin sahnede zor anlar yaşadığı görüldü. Ünlü şarkıcıya zaman zaman sahneye çıkan hayranları destek verdi. Bir saat 15 dakika sahnede kalan Halil Sezai, konserinin ardından Bozcaada'dan ayrıldı. Halil Sezai'nin vefat eden babasının salı günü Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.



