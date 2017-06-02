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Halil Mutlu: Doping hırsızlıktır
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Halil Mutlu: Doping hırsızlıktır

Çocuklarla bir araya gelen Eski Olimpiyat Şampiyonu Halil Mutlu sporcu kimliği hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi. Halil Mutlu, 'Doping hırsızlıktır' dedi.

Çocuklarla bir araya gelen Eski Olimpiyat Şampiyonu Halil Mutlu sporcu kimliği hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi. Halil Mutlu, "Doping hırsızlıktır" dedi.
Eski Olimpiyat Şampiyonu halterci Halil Mutlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) çocuklarla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Eryaman Şehit Mehmet Çetin İlkokulu 4. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Mutlu, spor geçmişinden bahsetti ve çocukların sorularını cevaplandırdı. Hayatında birçok olumsuzluk olmasına rağmen 2004 yılına kadar çok iyi bir kariyeri olduğunu dile getiren Mutlu, 3'üncü defa Olimpiyat Şampiyonu olduğunda dünyadaki 4 halterciden birisi olduğunu belirtti.

"SİYASETLE DEĞİL, SPORLA ÜLKEME HİZMET ETMEK İSTEDİM"
Sporu bırakması istendiğinde 4'üncü kez şampiyon olmak istediğini belirten Mutlu, "Devlet büyüklerinden birisi beni arayarak, 'Halil bu kadar spor yapman yetti, artık bırak. Gel siyaset yapalım, vekil ol, bakan ol' dedi. Ben de düşündüm ve 4'üncü kez Olimpiyat Şampiyonu olacağım diyerek spora hizmet etmek istediğimi söyledim. Yarın bir gün spora hizmet etmeyi bıraktıktan sonra kendileriyle ülkemize hizmet edebileceğimi belirttim. Tabi bu durumu arkadaşlarım ve yöneticilerle paylaştım onlar da benim 4'üncü defa Olimpiyat Şampiyonu olmayı kafaya koyduğumu anladılar. 4'üncü kez yine şampiyon olsaydım dünyada da tek olacaktım, çünkü bireysel anlamda tek branşta olimpiyat şampiyonu olan yoktu" şeklinde konuştu.

"DOPİNG HIRSIZLIKTIR"
Çocuklara dopingden bahseden Mutlu, bunun bir çeşit hırsızlık olduğunun altını çizerek konuşmasına şu şekilde devam etti:
"Doping hırsızlıktır. Ben bu yola baş koyduktan sonra maalesef başıma bazı kötü durumlar geldi. O sene seçim oldu ve yeni bir yönetim geldi. Ben Avrupa şampiyonaları için antrenman yapıyordum. Kötü bir alışkanlığım vardı onu bırakmıştım ve aşırı derecede kilo almaya başlamıştım, aynı zamanda ilaç da kullanıyordum. Ben alışkanlığımı bıraktığım için kilo aldığımı düşünürken ilaçlarımdan değiştirildiğinden dolayı kilo aldığım yakalandıktan sonra ortaya çıktı. Fakat benim o ilacı kullandığımı bilenler var, iki tane as başkan, iki tane milli takımda görevli antrenör ve iki üç tane de dışarıdan antrenör. Ben her gün doping ilacı kullanıyormuşum ama Allah var, ben bilmiyordum. Ama beni çalıştıran ve bu bunu biliyormuş. Bile bile beni yarışmaya götürdüler. Dolayısıyla vazgeçmedim elbette spordan ama 2 yıl ceza yedim. Tabi bunu insanlara anlatamadım düşünsenize, örneğin cebimden bir şey çıkmış ben bunu nasıl ispatlayabilirim ve mecbur cezasını çektim. Tabi bir yandan da insanlarla uğraşmaya başladım ve artık kariyerime devam edemeyeceğimi anlayınca 2008 yılında olimpiyatlara bir buçuk ay kala sporu bıraktım. Ama şunu tekrar belirteyim ki o yarışmalara giderken doping aldığımı gerçekten bilmiyordum."
Söyleşinin ardından sporcu Mutlu, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
(Cem Geçim - Emre Yüzügüldü - Yağmur Yıldız / İHA)

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