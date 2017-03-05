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Haliç'ten ceset çıktı
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Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten erkek cesedi çıkartıldı.

Haliç'ten erkek cesedi çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre, Eyüp Haliç açıklarında erkek cesedi fark eden tekneciler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, cesedi alarak iskeleye çıkardı. Karaya çıkarılan cesedin 24 yaşında Fevzi Ilgaz'a ait olduğu tespit edildi. Deniz polisi kıyıya çıkardığı cesedi polis merkezi ekiplerine teslim etti.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmadan sonra ceset Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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