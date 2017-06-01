Haliç'te motosiklet kazası: 1 ölü

Haliç Köprüsü üzerinde kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Haliç Köprüsü üzerinde kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Haliç Köprüsü üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ile 33 yaşındaki Çetin Ayter Demirtaş isimli motosiklet sürücüsü yolda öncelik sağlamak için birbiriyle inatlaştı. İki sürücü de birbirine yol vermeyince otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünü bariyerlere doğru sıkıştırdı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Demirtaş, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 33 yaşındaki motosiklet sürücüsü Çetin Ayter Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Demirtaş'ın cesedi incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya neden olduğu iddia edilen aracın durmadan yoluna devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü üzerinde trafik durma noktasına geldi. Saatlerce yolda beklemek zorunda kalan sürücüler zor anlar geçirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Hüseyin Coşkun / İHA)