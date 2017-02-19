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'Haliç'i nasıl temizlediysek Ergene'yi de...'
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'Haliç'i nasıl temizlediysek Ergene'yi de...'

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 4 milyon TL değerinde iki yatırımın temel atma merasimine katılmak için geldiği Kırklareli'de, 'Haliç'i nasıl temizlediysek, Ergene'yi de temizleyeceğiz' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 4 milyon TL değerinde iki yatırımın temel atma merasimine katılmak için geldiği Kırklareli'de, "Haliç'i nasıl temizlediysek, Ergene'yi de temizleyeceğiz" dedi.
Kırklareli Valiliği'ni ziyaret ederek ildeki programına başlayan Bakan Eroğlu, Vali Esengül Civelek ile bir süre görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Eroğlu, "Bakanlığın bir temel atma merasimi var; Vize Doğanca Köyü Yerleşim Alanının Köy Deresi Islahı ve Lüleburgaz Emirali Köy Yerleşim Alanının Köy Deresi Islahı olmak üzere 4 milyon TL'lik bir yatırım, ona katılacağız" dedi. Kırklareli'nin son 14 yılda yatırım yapılan bir il olduğunu belirten Bakan Eroğlu, "Ben çok iyi hatırlıyorum Kırklareli unutulmuş bir ildi, burada bir yatırım yoktu, daha sonra Başbakanımızın talimatıyla ben burada Trakya Gelişim Projesi'ni (TRAGEP) açıkladım. 2019 yılına kadar bu TRAGEP projesi bitecek. 16 tane içme suyu, 14 tane ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, 114 baraj ve gölet inşa edeceğiz. 139 tane sulama tesisi ve 223 tane dere ıslahı yapacağız ayrıca 992 bin dekar arazide ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve 6 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. 63 tane otomatik meteoroloji istasyonu kuracağız. Kırklareli'ye 71 müjde vermişiz 475 milyon TL tutarında, bu sefer de elimiz boş gelmeyelim dedik, dolayısıyla 12 tane müjdeyle geldik 26 milyon TL tutarında. Böylece bu ilimize 83 müjde vermiş olacağız şimdiye kadar toplam maliyet rakamı da 501 milyon TL, yani yarım milyar" ifadelerini kullandı.

HALİÇ ÖRNEĞİNİ VERDİ
Bakan Eroğlu, Ergene Eylem Planı çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini anlatarak, "14 tane atıksu arıtma tesisi kuruyoruz, 11 tanesi bitti, 3 tanesi de bu sene bitiyor. Biz sırf Ergene Nehri'nin temizleme çalışmaları kapsamında, 3 milyar 200 milyon TL Orman ve Su İşleri Bakanlığı harcıyor. 800 milyon TL Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harcıyor. Toplam maliyeti yaklaşık 4 milyar TL. Kirlilik parametresi 800'den şu anda 200'e indi, 4'te bire inmiş. Balıklar görülmeye başlandı yeterli mi değil, daha da güzelleşecek, Haliç'i nasıl temizlediysek Ergene'yi de temizleyeceğiz" diye konuştu.
(Kaner Akaner - Yakup Güler / İHA)

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