Haliç'e atlayan kızı vapurun kaptanı kurtardı

İstanbul'da Haliç Metro Köprüsünden denize atlayan genç kız, bir vapurun kaptanı tarafından kurtarıldı. Yarı baygın bir şekilde vapura çıkartılan kız, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da Haliç Metro Köprüsünden denize atlayan genç kız, bir vapurun kaptanı tarafından kurtarıldı. Yarı baygın bir şekilde vapura çıkartılan kız, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Kader Ü., metro köprüsünden kendini Haliç'in serin sularına bıraktı. Genç kızı, denizde çırpındığı esnada tesadüfen oradan geçen, 'Cemal Kaptan 3' isimli yolcu vapurunun kaptanı fark etti. Vapuru durduran kaptan, yarı baygın bir şekilde olan kızı vapura alarak Kasımpaşa Vapur iskelesine getirdi. Kaptanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, kara ve deniz polisi sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.



"YARI BAYGIN HALDEYDİ, HEMEN YANAŞIP ALDIK"

Olayı anlatan yolcu vapurunun kaptanı, "Denize bir şey düştüğünü fark ettik. Manevra yapıp deniz baktığımızda genç kızın çırpındığını gördüm. Hemen yanaşıp vapura aldık. Fazla bir şey sorgulayamadık ama sudan biz aldık" dedi. Kızın metro köprüsünün üzerinden atladığını ifade eden Erkan Türk ise, "Biz de oradan geçiyorduk. Onu gördük, kendisini son anda kurtardık. Küçük bir kıza benziyor yaşı 18 falan. Yarı baygın bir haldeydi. Ambulansta gerekli tedavileri yapılacak" ifadelerini kullandı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)