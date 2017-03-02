Halı hırsızları gazetecilere terlikle saldırdı

Aksaray'da çaldıkları halıları yükledikleri minibüsle kaçarken jandarma tarafından yakalanan kadınlar, kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere terlikle saldırdı.

Aksaray'da çaldıkları halıları yükledikleri minibüsle kaçarken jandarma tarafından yakalanan kadınlar, kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere terlikle saldırdı.

Olay, merkeze bağlı Taşpınar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdikleri evden halı çalan kadınlar, ev sahibi tarafından fark edilince geldikleri 06 ACV 470 plakalı panelvan minibüse halıları yükleyip kaçtı. Şüphelilerin kaçması üzerine ev sahibi ve vatandaşlar durumu jandarma ve polise bildirdi. İhbar üzerine Taşpınar Jandarma Karakolu ekipleri hırsızların kaçtığı güzergahta araştırma başlatarak beldeyi abluka altına aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda jandarma ekipleri, minibüsü belde girişinde fark edince 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün durmayıp kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından minibüs merkeze bağlı Sağlık Köy beldesinde durduruldu. Taşpınar Jandarma Karakolu ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelileri, jandarmaya zorluk çıkardı. Yaşanan arbede sırasında minibüste bulunan bir kadının baygınlık geçirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından şüpheli kadının baygınlık geçirme numarası yaptığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, etkisiz hale getirdikleri 4'ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu sırada şüpheli kadınlar, kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere de terlik atarak saldırdı.

(Yasin Can/İHA)