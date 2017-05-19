Halı elektrik tellerine düşünce...

Şanlıurfa'da yıkandıktan sonra kuruması için balkon demirlerine serilen halı, elektrik tellerinin üzerine düşünce yanarak kül oldu. Halının yanması ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Şanlıurfa'da yıkandıktan sonra kuruması için balkon demirlerine serilen halı, elektrik tellerinin üzerine düşünce yanarak kül oldu. Halının yanması ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi'nde yaşandı. Yıkandıktan sonra kuruması için iki katlı evin balkon demirlerine serilen halı, rüzgarın da etkisiyle yüksek gerilim hattının üzerine düştü. Kısa sürede alev alan halı, yanarak kül oldu. Halı yanarken çocukların bisikletle altından geçmeye çalışması ise büyük tehlikeye neden oldu. Tamamen yanan halı, alevler halinde sokak ortasına düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen DEDAŞ ekipleri, elektriği keserek telleri onarmak için çalışma başlattı.

Halıyı tutuşturan alevler, şans eseri yan tarafta bulunan plastik pencerelere sıçramadı.

(Bekir BasmacI/İHA)