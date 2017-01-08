08.01.2017 14:23 Halep yardımları yola çıktı

Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin 10AL sınıfı öğrencilerinin isteği ve Bozkurt Kaymakamlığının onayı ile başlatılan yardım kampanyasında toplanan kuru gıda ve çeşitli malzemelerden oluşan yardımlar yola çıktı. Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin 10AL sınıfı öğrencilerinin isteği ve Bozkurt Kaymakamlığının onayı ile başlatılan yardım kampanyasında toplanan kuru gıda ve çeşitli malzemelerden oluşan yardımlar yola çıktı.



Yola çıkan yardım malzemeleri, Taşköprü'den kalkacak olan Kızılay yardım TIR'ına yüklenecek ve Cilvegözü sınır kapısında bulunan Kızılay deposuna teslim edilecek. Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Ergüney, kampanya düzenleme fikrinin sahibi olan 10-AL sınıfı öğrencilerine, kampanyaya destek olan Bozkurt Ortaokulu, Bozkurt İmam Hatip Ortaokulu, Fatih İlkokulu, Bozkurt Anaokulu, Bozkurt HEM, Abana İnönü Lisesi, Abana Atatürk İlkokulu-Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velilerine ile yardımların ulaştırılmasını sağlayan Bozkurt Kızılay Şube Başkanı Erol Nugay'a teşekkür ettiklerini ifade etti.

