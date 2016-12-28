28.12.2016 11:52 Halep'ten Türkiye'ye getirilen yaralı sayısı 273'e ulaştı

Halep'in doğusundan tahliye edilen yaralılardan Türkiye'ye getirilenlerin sayısı 273'e ulaştı. Halep'in doğusundan tahliye edilen yaralılardan Türkiye'ye getirilenlerin sayısı 273'e ulaştı.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 acil servis ambulanslarına alınarak Hatay'daki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 273'e çıktı. Yaralıların 116'sının çocuk olduğu, 98'inin il dışına sevk edildiği, 39'unun hayatını kaybettiği, tedavi gören 38 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan sevki devam ediyor.

Öte yandan, Türkiye ile Suriye arasındaki tampon bölgede 7 ambulans ve 28 sağlık personelin bulunduğu belirtildi.

(Ecevit Cemiloğlu / İHA)

