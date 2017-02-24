Halep'te Esed ve DEAŞ karşıtı gösteri

Suriye'nin Halep kentinde, Esed rejimi ve terör örgütü DEAŞ protesto edildi.

Suriye'nin Halep kentinde, Esed rejimi ve terör örgütü DEAŞ protesto edildi.

Halep'in batı kırsalında, Özgür Suriye Ordusunun yönetimi altındaki, El Etarip şehrinde, cuma namazından sonra halk sokaklara çıkarak, DEAŞ ve Suriye yönetimi aleyhinde gösterilerde bulundu. Gösterilerde halk Esed ve DEAŞ'ın bir paranın iki yüzü olduğunu belirtti. Göstericiler, Esed ve DEAŞ'ın hapiseteki tutukluları serbest bırakmalarını da istedi.

(Abu Mucahit El Halebi / İHA)