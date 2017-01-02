02.01.2017 18:53 Halep için yardım tırları yola çıktı

Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' başlıklı insani yardım ve sosyal duyarlılık kampanyası kapsamında Edremit Müftülüğü tarafından toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi Halep'e dualar ile uğurlandı. Diyanet Vakfı tarafından başlatılan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" başlıklı insani yardım ve sosyal duyarlılık kampanyası kapsamında Edremit Müftülüğü tarafından toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi Halep'e dualar ile uğurlandı.



Edremit Cennet Ayağı Mahallesi Öğretmen Evi karşısındaki Hacı Münir Şentürk Caminde toplanan yardımlar kiralanan iki tıra yüklenerek yola çıkarıldı. Düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Bu gün Edremit ilçemizden Halep'e iki tane tırımızı gönderiyoruz. Bizler Edremitliler olarak Halep'teki yardım çığlıklarına, feryatlara duyarsız kalmadık. Bu iki tır dolusu yardım malzemesini kısa sürede tamamlayarak gönderiyoruz. Bizler Türk Milleti olarak büyük bir milletiz. İhtiyaç sahibi insanların her zaman yanında olmuşuzdur ve olmaya devam edeceğiz. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Müftü vekilimiz olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.



Edremit Müftü Vekili Adem Polat "Başta gıda maddeleri olmaz üzere, temizlik malzemeleri ve bununla beraber soğuk bir havadayız. Orada ayakkabısı olmayan, terliği olmayan, üzerinde bir montu olmayan yavrucaklar var. Onlar için türlü türlü giyim eşyaları ve ayakkabılar mevcut. Bununla beraber bölgede zor şartlar olduğu için battaniyeye ciddi anlamda ihtiyaç vardı. Allah razı olsun bütün Edremitli kardeşlerim sayesinde ciddi anlamda bir battaniye stoku oluşturduk. Onları buradan göndermiş olacağız"dedi.



Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç'unda katıldığı uğurlama töreni yapılan dualar ardında tırların yola çıkması ile sona erdi.

