Hakkındaki gensoru reddedildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkında verilen gensorunun gündeme alınması reddedildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkında verilen gensorunun gündeme alınması reddedildi. TBMM Genel Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Tarım ve Kredi Kooperatiflerinin zarara uğratılmasında sorumluluğu bulunduğu ve çiftçilerin mağdur edildiği iddiasıyla Bakan Çelik hakkında verilen gensorunun gündeme alınıp alınmaması görüşüldü. Gensorunun gündeme alınıp alınmaması oylaması açık oylama şeklinde gerçekleştirildi. 368 milletvekili oy kullandı. 276 ret, 82 kabul oyu kullanıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkında verilen gensorunun gündeme alınması reddedildi. (Ahmet Umur Öztürk / İHA)
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