HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla kadar hapis istemiyle iddianame kabul edildi. 6-8 Ekim olaylarının da yer aldığı iddianamede Demirtaş'ın, "Terör örgütü yöneticiliği", "Terör örgütü propagandası yapmak', "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "Halkı kanunlara uymamaya tahrik" ve "Suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar cezalandırılması talep ediliyor.

(Aydın Yorat / İHA)