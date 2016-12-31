31.12.2016 22:58 Hakkı Arslan yaşam mücadelesini kaybetti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) vefat eden Genel Sekreter Hakkı Arslan için taziye mesajı yayınladı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) vefat eden Genel Sekreter Hakkı Arslan için taziye mesajı yayınladı.



Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hakkı Arslan, geçirmiş olduğu bir rahatsızlık nedeniyle tedavi görmekte olduğu Bartın Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde 31 Aralık 2016 tarihinde vefat etti.



Arslan'ın cenazesi, 1 Ocak 2017 Pazar günü Bartın'a bağlı Arıt Beldesi'nde Arıt Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.



Cenaze törenine katılmak isteyenler için 1 Ocak 2017 Pazar günü Zonguldak Merkez'de Kargo Alanı'ndan saat: 09.30'da, Kilimli İlçesinde Meydan'dan Saat: 09.30'da, Çaycuma İlçesinde Hükümet Meydanı'ndan Saat: 10.00'da araç kaldırılacaktır.



Hakkı Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, maden işçileri ile GMİS camiasına başsağlığı dileriz denildi.

