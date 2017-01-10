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Hakkarili öğrencilere hayvan sevgisi eğitimi
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Hakkarili öğrencilere hayvan sevgisi eğitimi

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değişik okullarda yaklaşık bin 500 öğrenciye slayt gösterimi eşliğinde hayvan sevgisi eğitimi verildi.

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değişik okullarda yaklaşık bin 500 öğrenciye slayt gösterimi eşliğinde hayvan sevgisi eğitimi verildi.

Hakkari Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, beraberindeki 5 kişilik ekiple il merkezinde bulunan 10 ayrı okulda birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar yaklaşık bin 500 öğrenciye hayvan sevgisi eğitimi verdiklerini belirtti.

Dağgöl Mahallesi'ndeki Şehit Selahattin İlköğretim Okulunun konferans salonunda öğrencilere slayt gösterimleri eşliğinde hayvan sevgisi eğitimi veren Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, evcil hayvanların bir kısmının sokaklarda yaşadığı gibi bazılarının da evlerde misafir olarak yaşadıklarını söyledi. Cindioğlu, "Aslında hangi koşullar içinde yaşamakta olsalar da hepsinin ihtiyacı olan bir tutam sevgi. Hayvan sevgisi bütün sevgilerden çok daha farklı bir duygudur. Çünkü onlar hiç karşılık beklemeden sever; bir gün yalnız bıraktığınızda size küsmek yerine sizi ilk gördüğü anda kocaman bir özlemle kucaklar, her zaman sizin yanınızda olmak ister. Ne büyük bir sevgidir ki siz onu terk etseniz bile o sizi asla terk etmez. Peki hayvan sevgisinin bizler için faydalarını biliyor muyuz? Özellikle çocuklarımız için çocuk psikolojisinde hayvan sevgisinin büyük bir yeri ve önemi vardır. Hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılayarak onların hem sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmelerini sağladığımız gibi daha da önemlisi çocuklarımız merhameti öğreniyorlar. Çocuklarımız evcil hayvan sahiplenmeleriyle beraber onların beslenmesi ve bakımını üstlenerek küçük yaşlarda sorumluluk sahibi oluyorlar. Hayvan sevgisi besleyerek büyüyen bir çocuk, her zaman daha uyumlu, doğa ve insanlara daha saygılı, daha merhametli olur. Üstlendiği her sorumluluğun altından en başarılı şekilde çıkar" şeklinde konuştu.

Sunum sonrası öğrencilerin sorularını yanıtlayan Cindioğlu, özelikle soğuk kış günlerinde herkesin hayvanlara sahip çıkıp dışarıya yiyecek bırakması çağrısında bulundu.

Eğitim sonunda Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve beraberindeki ekip tarafından eğitime katılan öğrencilere broşür ve tişört dağıttılar.
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