Hakkari şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Karagöz, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Karagöz, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Emre Karagöz için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisinde cenaze namazı kılındı. Cuma namazını müteakip Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından kıldırılan cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ankara Valisi Ercan Topaca ile şehidin babası Refik Karagöz, annesi Yurdagül Karagöz, 2 erkek kardeşi ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından top arabasına alınan şehidin naaşı cenaze aracına götürüldü. Başbakan Binalı Yıldırım da acılı baba Refik Karagöz'ün koluna girerek destek oldu. Uğurlama törenin ardından şehit Karagöz'ün naaşı defnedilmek üzere Sincan Çimşit Mezarlığı'na götürüldü.

(Uğur Kan Yüksek - Ömer Çetin - Fatih Erdoğan/İHA)