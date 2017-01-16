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Hakkari'nin kötü imajı sanatla değişiyor
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Hakkari'nin kötü imajı sanatla değişiyor

Hakkari'nin kötü imajı, sosyal ve kültürel faaliyetlerle değişiyor.

Hakkari'nin kötü imajı, sosyal ve kültürel faaliyetlerle değişiyor.
Bir süredir terör olayının yaşanmadığı kentte, artık sosyal ve kültürel faaliyetler ağırlık kazandı. Hakkari Genç Gönüllüler Tiyatro Topluluğu'nun ardından yeni kurulan ve lise öğrencilerden oluşan 8 kişilik Grup Mizah Tiyatro Topluluğu, kentin olaylarla değil sanatla anılması için ünlü Hakkarili tiyatro sanatçılarından destek bekliyor. Akşam saatlerinde Atatürk Kültür Merkezinde Oktay Kaya'nın yazıp yönettiği ve oyunculuğunu Samet Taş, Diyar Kaplan, Kadir Sayın, Okay Tuncer, Eylül Ayne, Benazir Taş ve Dilen İrdem'in yaptığı komedi ve mizah türündeki oyunla önemli mesajlar verildi.
Karadeniz şivesi ve Karadeniz müziği eşliğinde sahnede fırtınalar estiren tiyatrocuların oyunları büyük ilgi gördü. Hiçbir kuruma bağlı olmadan gönüllü olarak tiyatro faaliyetlerini sürdüren Hakkarili gençler, sanatlarını daha ileriye götürmek ve batıda yanlış tanıtılan kentin bu kötü imajdan kurtarılması için sanatsal faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.

YILMAZ ERDOĞAN'A SESLENDİLER
Mizah Grup Tiyatro Topluluğu yönetmeni Oktay Kaya ve beraberindeki oyuncular, Türkiye'de ün kazanmış Hakkarili sanatçılar Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut ve Metin Keçeci'ye seslenerek sanatlarını sürdürebilmek için destek istedi. Oktay Kaya ve oyuncu Samet Taş, "Bizler daha önce gençlik merkezi bünyesinde sanat faaliyetlerimizi sürdürüyorduk. Burada aldığımız deneyim ile şimdi hiçbir kuruma bağlı olmadan sanatımızı icra ediyoruz. Hakkari'de birçok yetenekli genç var ve hünerlerine sergileyecek ortam bulamıyorlar. Bizde onlara bu imkanı sağladık. Tiyatro topluluğu kurduk. Hakkari'de sanatsal faaliyetler yok denecek kadar azdır. Elimizde geldiği kadar çoğaltmaya çalışıyoruz. İl dışına çıktığımız zaman Hakkari'den kötü bahsediyorlar. Hakkari böyle bir yer değil, basında tanıtıldığı gibi değil. Herkes gelip görsün burayı. Basında yanlış tanıtılıyor. Hakkari doğunun en huzurlu illerinden bir tanesidir. Hakkari'de güzel şeyler oluyor. Dışarıda tanıtıldığı gibi bir yer değildir. Herkes Hakkari ile ilgili ön yargılarından kurtulsun artık. Grup Mizah Tiyatro Topluluğu olarak Hakkari'nin bu kötü imajını inşallah değiştireceğiz" dediler.
Tiyatro oyuncuları, Hakkari'de yetenekli tiyatrocular çıktığını hatırlatarak, "Metin Keçeci, Yılmaz Erdoğan ve Ersin Korkut gibi Türkiye'nin ünlü sanatçılarından, sanatımızı icra etmek için destek bekliyoruz. Bizler Hakkarili gençler olarak ilimizin kötü imajdan kurtulması için elimizde geleni yapıyoruz. İlimizde huzur ve güven hakim, bizlere sanatsal faaliyetler hakkında destek olsunlar" şeklinde konuştu.

METİN KEÇECİ TELEFONLA BAĞLANDI
Ünlü oyuncu Metin Keçeci ise cep telefonu üzerinden canlı olarak tiyatroculara bağlanarak, yaptıkları etkinlikten dolayı kutladı. Keçeci, "Sizlerden uzaklardayım, ama gönlüm hep sizinle. Hakkari'de sanatla uğraşan tüm hemşehrilerimi kutluyorum. Sizler için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Tiyatro çalışmalarımı sizlerle paylaşarak destek sunabilirim. Allah nasip ederse Hakkari'ye gelip sizlerle bir araya geleceğim" ifadelerini kullandı.
(Feyzullah Taş / İHA)
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