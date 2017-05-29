Hakkari kırsalına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen iki silah mevzii, bir mühimmat deposu ve bir haberleşme ekipmanının imha edildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen iki silah mevzii, bir mühimmat deposu ve bir haberleşme ekipmanının imha edildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, "29 Mayıs 2017 tarihinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi neticesinde Hakkâri kırsalına akşam saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; harekât sonucunda bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen iki silah mevzii, bir mühimmat deposu ve bir haberleşme ekipmanı imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.