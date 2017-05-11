Hakkari'den acı haber

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Şemdinli İran hudut hattında icra edilen operasyonda mayın-el yapımı patlayıcı araması esnasında PKK

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Şemdinli İran hudut hattında icra edilen operasyonda mayın-el yapımı patlayıcı araması esnasında PKK

tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "09 Mayıs 2017 tarihinde Hakkari Şemdinli İran hudut hattında icra edilen operasyonda mayın-EYP araması esnasında bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Mayıs 2017 tarihinde gece saatlerinde şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; tedavileri süren diğer kahraman silah arkadaşlarımıza ise acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.

