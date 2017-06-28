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Hakkari'den acı haber: 1 polis şehit
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Hakkari'den acı haber: 1 polis şehit

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlardan acı haber geldi. Çatışmada yaralanan 1 Özel Harekat polisi şehit hastanede oldu.

HAKKARİ'de dün gece PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Özel Harekat polisi 25 yaşındaki Mahummet Ali Mevlüt Dündar şehit oldu.

Dün gece Hakkari'ye 35 kilometre uzaklıktaki Çukurca yolu üzerinde bulunan merkeze bağlı Oğul Köyü kırsalında güvenlik güçleri bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaralandı. yaralı polis kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Bir süre devam eden çatışma sonrası teröristler dağlık alana kaçarken, PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

1 özel harekat polisinin şehit olduğu operasyonla ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 28.06.2017 günü ilimiz merkez Oğul Köyü kırsal alanında devam eden operasyon esnasında 1 polis memuru yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

ACI HABER KAHRAMANMARAŞ'TAKİ AİLESİNE ULAŞTI

Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın acı haberi, memleketi Karaman'daki ailesine ulaştı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Yetkilileri, Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şahadet haberini vermek için ailesinin oturduğu Koçak Dede Mahallesi Ahmet Hilmi Birand Caddesi'ndeki evine gitti. Felçli olduğu öğrenilen şehidin babası İdris Dündar'ın, dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve eşi Şerife Dündar'ın da hastanede olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine Karaman Devlet Hastanesi'ne giden İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, baba yoğun bakımda olduğu için Dündar'ın şahadet haberini hastanedeki annesi Şerife Dündar'a verdi. Haberini alan anne Şerife Dündar gözyaşlarına boğuldu. Şehit annesi ambulansla evine getirildi. Yeğeninin şehit haberini alınca fenalık geçiren amcası Sami Dündar da sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BABASINI ZİYARETE GELECEKTİ

Özel Harekatçı Dündar'ın şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları taziye için eve gelirken, şehidin baba evi Türk bayrakları ile donatıldı. Hastaneye kaldırılan babasını ziyaret etmek için yarın Karaman'a izinli olarak gelmeye hazırlanan şehit polis Dündar'ın bekar olduğu ve 2'si kız 5 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Özel Harekatçı Dündar'ın Karaman'da yarın defnedilmesi bekleniyor.

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