Hakkari'de yıldırım düştü: 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesinin Bisra Tepe Bölgesinde sürdürülen operasyon sırasında yıldırım düştü. Olayda Elazığ nüfusuna kayıtlı uzman erbaş Enes Sakınç, ağır yaralanarak Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen asker şehit oldu.

