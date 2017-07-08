Hakkari'de teröristlerin saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin sivil araçlara düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin sivil araçlara düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "8 Temmuz 2017 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 2 tır ve beraberindeki 2 sivil araca bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde bir binek araç yakılmış, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1 vatandaşımız ise hafif yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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