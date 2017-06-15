Hakkari'de suikast hazırlığındaki PKK'lı öldürüldü

Hakkari il merkezinde suikast düzenlemek isteyen bir PKK'lı terörist öldürüldü.

Hakkari il merkezinde suikast düzenlemek isteyen bir PKK'lı terörist öldürüldü.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Haziran 2017 günü il merkezine suikast düzenlemek amacıyla geldiği tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerince yapılan operasyon neticesinde Otluca bölgesinde etkisiz hale getirildiği bildirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

