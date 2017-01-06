06.01.2017 12:28 Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, silah ve mühimmat ele geçirdi. Hakkari'de bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, silah ve mühimmat ele geçirdi.



Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 05 Ocak 2017 günü saat 00.59 sıralarında ilimiz merkez Halife Derviş Mahallesi Seyhan Caddesi'nde 1 şahsın elindeki poşeti ağaçların arasına bıraktıktan sonra kaçtığı yönünde ihbar gelmesi üzerine yapılan operasyonda 2 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 6 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 192 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet el bombası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

