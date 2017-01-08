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Hakkari'de Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi
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Hakkari'de Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2 bin 800 rakımda Türk bayrakları ve dualarla 'Sarıkamış Şehitleri İçin Anma Yürüyüşü' düzenlendi.

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2 bin 800 rakımda Türk bayrakları ve dualarla "Sarıkamış Şehitleri İçin Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne" Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, bazı STK temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile yüzlerce vatandaş katıldı. 102 yıl önce donarak şehit düşen 90 bin asker için kentten 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Şüvekür Tepesinde başlayan 3 kilometrelik yürüyüş kar yağışı, tipi ve sisli hava şartlarına rağmen başarıyla tamamlandı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu zorlu parkurda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ayaklarına giydikleri kar ayakkabıları ile en önde ellerindeki Türk bayrağıyla yürüyerek arkadan gelenlere yol açtı. Zorlu yürüyüşün ardından Merga Bütan Kayak Tesislerine gelen yürüyüşçüler burada dev Türk bayrağını açarak Sarıkamış şehitleri için Yasin-i Şerif okuyarak dualar ettiler.

Burada günün anlam ve önemine binaen açıklamalarda bulunan Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, bugün Hakkari'de gençlerin, askerlerle, polislerle ve vatandaşlarla bundan 102 sene önce vatan, millet ve bayrak için hiç düşünmeden verilen emirleri yerine getiren ve maalesef aşırı soğuklar nedeniyle şehit olan atalarımızı anmak, onlara şükran, minnet ve rahmetlerimizi sunmak üzere bir yürüyüş tertip ettiklerini söyledi. Vali Toprak, "Bun görmüş olduğunuz gibi Ocak 1915'tekine benzer bir şekilde soğuk, karlı ve tipili. Bizde bu vesileyle atalarımızın ne zorluklarla mücadele ettiklerini, nerelere katlandıklarını ve vatan, millet, bayrak uğruna nasıl şehit düştüklerini hep beraber idrak etmiş olduk. Birazda olsa onların zorluklarını anıp, onların ne kadar büyük fedakarlık yaptıklarını bütün duygularımızla hissettik. Gençlerimizle bu mukaddes ve kutsal bayrağımızın 24 saat dalgalandığı bu topraklar için atalarının ne kadar büyük fedakarlıklar gösterdiğini soğuğa, kışa ve ayaza rağmen verilen emirleri yerine getirmek için vatan topraklarını korumak için nelere katlandıklarını bu vesileyle görmüş oldular. Vatan sevgilerinde bu manevi şuurlarında inşallah bu yürüyüşün, bu etkinliğin bir artı etkisinin olacağını düşünüyoruz. Gençlerin bu tarihi anı devamlı idrak etmelerini istiyorum. Bu topraklar kolay kazanılmadı ve kolay elimizde durmuyor. Bu günde bu hain emelleri üzerimizde gerçekleştirmek isteyenler var. Fakat şanlı tarihimizde olduğu gibi bundan sonrada hiçbir hain emel amacına ulaşamayacaktır. Bu gençlerimiz, bu askerlerimiz, polislerimiz ve vatandaşlarımız olduğu müddetçe ay yıldızlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacaktır. Bugün olduğu gibi birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde devletimizi çok daha güzel, huzurlu, sağlıklı ve güçlü yarınlara hep beraber taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Dua ve konuşmaların ardından yürüyüşün son durağı olan kayak tesislerine gelen Vali Toprak ve beraberindekiler gençlikmerkezi resim öğretmen Erdi Gür'ün Sarıkamış şehitleri anısına yaptığı kardan heykellerin açılışını yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik merkezinin resim sergisini de gezen Vali Toprak ve beraberindekiler tesislerde verilen yemeğe katıldı. Verilen ikramların ardından program son buldu.
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