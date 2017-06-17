Hakkari'de patlama: 2 şehit, 4 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen patlamada 2 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı. Çıkan çatışmada 5 terörist eksisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen patlamada 2 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı. Çıkan çatışmada 5 terörist eksisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı bölgesinde devam eden operasyonlarda daha önce teröristler tarafından döşenen EYP'ye basan iki askeri personel şehit olurken, 7 askeri personel ise hayati tehlikeleri olmamak üzere yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

