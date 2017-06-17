Hakkari'de patlama: 2 şehit, 4 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen patlamada 2 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı. Çıkan çatışmada 5 terörist eksisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen patlamada 2 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı. Çıkan çatışmada 5 terörist eksisiz hale getirildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı bölgesinde devam eden operasyonlarda daha önce teröristler tarafından döşenen EYP'ye basan iki askeri personel şehit olurken, 7 askeri personel ise hayati tehlikeleri olmamak üzere yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.