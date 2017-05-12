Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' kararı

Hakkari il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' olarak ilan edildi.

Hakkari il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' olarak ilan edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Açıklamada, "Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 25 bölge 13 Mayıs 2017 günü saat 00.00.01'den 28 Mayıs 2017 günü saat 23.59.59'a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir" denildi.

Açıklamada, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valilik internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

