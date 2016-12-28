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Hakkari'de 'özel güvenlik bölgeleri' açıklandı
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Hakkari'de 'özel güvenlik bölgeleri' açıklandı

HAKKARİ (İHA) â€' Hakkari'deki bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' olarak ilan edildi.

HAKKARİ (İHA) â€" Hakkari'deki bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' olarak ilan edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletin ve milletin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan Koryürek-Samanlı bölgesi, Mehendi bölgesi, Küçe T. - Meydan T. - Yayla T. -2792 Rk.T. - Müzgikaya T. bölgesi, Sipendere T.-İskender Sırtları-2904 Rk.T. bölgesi, Beyaz Y.-Bala Y.-Arsen Kapısı-Eski Kırıkdağ bölgesi, Otluca Kışlası bölgesi, Bas Tepe bölgesi, Keşe Tepe Özel Güvenlik Bölgesi, Erdağı Dikenli bölgesi, merkez ilçe sınırlarında bulunan Kilile Tepe bölgesi, Cernil Tepe bölgesi, Ganizark mevkii, Bulhari Tepe bölgesi, Busindi Dağı bölgesi, Meskan Tepe bölgesi, Kavaklı bölgesi, Meydan Belek yaylası- Zeynep Tepe bölgesi, Keklik Çeşmesi- Harman Yeri bölgesi, Ganizark Tepe-Sakar Dağ bölgesi, Kovan Tepe-Arsan Dağı bölgesi, Katran-Kelle Tepe bölgesi, Geçimli köyü bölgesi, Ceylanlı köyü bölgesi, Fak Tepe bölgesi, Geçit Tepe-Koç Tepe-Bergiri Tepe bölgesi, 29 Aralık 2016 günü saat 00.00.01'den 12 Ocak 2017 günü saat 23.59.59'a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.
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