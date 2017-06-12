Hakkari'de mayınlı tuzak: 1 asker yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker yaralandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker yaralandı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Çukurca ilçesi Başyiyen Tepe bölgesinde yol çalışması yapan unsurların güvenliğini sağlayan görevlilerden 1 askeri personelin EYP'ye basması sonucu ağır yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Askeri personel, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde tedavisine başlanılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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